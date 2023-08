Sem herdeiros, para quem deve ir a herança da atriz Aracy Balabanian?

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 08/08/2023 - 11:49 Compartilhe

A dramaturgia brasileira ficou orfã com a partida da consagrada atriz Aracy Balabanianm, que morreu aos 83 anos, na manhã de segunda-feira, 7. No fim do ano passado, a veterana havia sido diagnosticada com câncer no pulmão, e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Após décadas trabalhando na televisão, Aracy deve ter acumulado um patrimônio milionário. Caso não tenha deixado um testamento, a herança da veterana deve ser dividida entre os herdeiros – de acordo com a ordem da vocação hereditária, isto é, a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil. Como não teve filhos e marido, a herança de Balabanian pode ficar com familiares.

Apesar de não ter tido filhos biológicos, Aracy sempre falou com muito carinho dos sobrinhos e da afilhada, Antônia, filha da diretora Denise Saraceni e da figurinista Gogoia Sampaio. Ainda não se sabe se a atriz deixou documentado os nomes a quem pretendia deixar os seus bens. Caso não haja um testamento, seu patrimônio deve ser dividido entre os herdeiros de acordo com a vocação hereditária. Em um artigo no site Jus Brasil, a advogada Danielli Xavier Freitas destaca que, nesses casos, uma classe de herdeiros exclui a outra. “Se o falecido tiver esposa e filhos, os pais não recebem nada. Se tiver apenas esposa, a herança será dividida entre ela e os pais do falecido. Se tiver apenas pais, ou apenas esposa, os irmãos não têm direito à herança. Se tiver apenas irmãos (e nenhum herdeiro necessário), os tios e sobrinhos não irão herdar coisa alguma, e assim por diante. Se o autor da herança quiser beneficiar algum parente que não seja herdeiro necessário, ele deverá fazer um testamento.” Aracy Balabanian falou sobre a escolha de não ter tido filhos “Eu não casei, eu não tive filhos e vivi intensamente. Tem um monte de crianças na minha vida. Quando eu disse que não podia, ou não queria me casar, é porque eu não tinha condições de conciliar a minha vida de atriz já que eu tive tantas dificuldades antes. Eu não tive tempo, mas amei e fui amada”, disse Aracy, no programa ‘Conversa com Bial’, que foi ao ar em 26 de agosto de 2022. Ainda em sua biografia, Balabanian revelou que realizou dois abortos: o primeiro devido à falta de condições financeiras para ser mãe solteira, e o segundo por não querer um filho do homem que a engravidou. “A profissão não era regulamentada, não tínhamos bons salários, licença-maternidade e direitos. Fiz um segundo aborto, porque meu filho teria um pai que não desejaria para ninguém”, contou.

