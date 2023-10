Sem herdeiros, Matthew Perry deixa fortuna de R$ 600 milhões

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/10/2023 - 6:21 Para compartilhar:

O sucesso de “Friends” deixou o elenco extremamente famoso e, claro, garantiu uma fortuna para cada um dos seis protagonistas da série. Para Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing, não foi diferente. O ator, que morreu neste sábado (28) aos 54 anos, tinha um patrimônio líquido estimado em US$ 120 milhões (cerca de R$ 600 milhões), segundo o site americano Celebrity Net Worth.

Matthew tinha uma afilhada, Tara, que eram muito próximo. O ator chegou a postar uma foto da jovem em uma partida do “US Open” de 2022. O intérprete de Chandler era filho do também ator John Bennett Perry, ainda vivo, e Suzanne Perry, ele tinha cinco irmãos. É com eles que a fortuna do astro de “Friends” deve ficar. Não se sabe ainda se ele deixou um testamento

Em caso de não ter testamento que defina a divisão da fortuna, os pais devem receber o patrimônio do ator. Isso ainda deve ser avaliado de acordo com as leis americanas.

Como parte das negociações de contrato em 2000, o elenco conseguiu exigir participação nos lucros do programa, o que lhes permitiria receber royalties. “Friends” continua a gerar mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) por ano em royalties. Cada membro do elenco chega a ganhar sozinho entre US$ 10 a US$ 20 milhões em royalties anualmente (entre R$ 50 e R$ 100 milhões, aproximadamente).

