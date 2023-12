Sem Haaland, City vence Luton de virada no Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2023 - 13:49 Para compartilhar:

O Manchester City, que não teve o artilheiro norueguês Erling Haaland devido a uma lesão, venceu o Luton Town fora de casa por 2 a 1 neste domingo (10), de virada, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vencer na competição.

O clube anunciou horas antes da partida que Haaland não jogaria por conta de uma “reação ao estresse ósseo no pé”. O atacante, titular em todos os 15 jogos da equipe na Premier League, é o artilheiro do campeonato com 14 gols.

E, apesar da vitória, os ‘Citizens’ sentiram falta do astro norueguês em vários momentos. O goleiro do Luton, Thomas Kaminski, defendeu as primeiras tentativas de Rodri (19′) e Phil Foden (27′) e, no último lance do primeiro tempo, Elijah Adebayo subiu mais alto que Rúben Dias para desviar um cruzamento de Andros Townsend e colocar os anfitriões na frente (45’+2).

Depois do intervalo, o City aumentou a intensidade e chegou ao empate com Bernardo Silva (62′), que bateu colocado de primeira no canto de Kaminski. Pouco depois, Jack Grealish (65′) fez o gol da vitória, apesar da pressão do Luton até o apito final.

Com 33 pontos, o Manchester City é o quarto colocado na tabela, quatro pontos atrás do líder Liverpool, que no sábado derrotou o Crystal Palace (15º) por 2 a 1. Já o Luton (18º) abre a zona de rebaixamento com apenas nove pontos.

Por sua vez, o Chelsea (12º) perdeu fora de casa para o Everton (17º) por 2 a 0 e segue se afastando da zona de classificação para as copas europeias.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Crystal Palace – Liverpool 1 – 2

Brighton – Burnley 1 – 1

Wolverhampton – Nottingham 1 – 1

Manchester United – AFC Bournemouth 0 – 3

Sheffield United – Brentford 1 – 0

Aston Villa – Arsenal 1 – 0

– Domingo:

Everton – Chelsea 2 – 0

Fulham – West Ham 5 – 0





Luton Town – Manchester City 1 – 2

Tottenham – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 37 16 11 4 1 36 15 21

2. Arsenal 36 16 11 3 2 33 15 18

3. Aston Villa 35 16 11 2 3 35 20 15

4. Manchester City 33 16 10 3 3 38 18 20

5. Tottenham 27 15 8 3 4 29 22 7

6. Manchester United 27 16 9 0 7 18 21 -3

7. Newcastle 26 15 8 2 5 32 17 15

8. Brighton 26 16 7 5 4 33 28 5

9. West Ham 24 16 7 3 6 26 30 -4





10. Fulham 21 16 6 3 7 26 26 0

11. Brentford 19 16 5 4 7 23 22 1

12. Chelsea 19 16 5 4 7 26 26 0

13. Wolverhampton 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. AFC Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 -9

15. Crystal Palace 16 16 4 4 8 15 23 -8

16. Nottingham 14 16 3 5 8 17 28 -11

17. Everton 13 16 7 2 7 20 20 0

18. Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 -15

19. Burnley 8 16 2 2 12 16 34 -18

20. Sheffield United 8 16 2 2 12 12 41 -29

