Sem Haaland, Borussia Dortmund vence o Augsburg em casa pela Bundesliga Ainda recuperando-se de lesão, atacante norueguês acompanha jogo das arquibancadas do Signal Iduna Park e vê mais uma vitória dos comandados do técnico Marco Rose

Mais uma vitória aurinegra. Neste sábado, pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebeu o Augsburg no Signal Iduna Park e o time de Marco Rose venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Guerreiro e Brandt, enquanto Zeqiri fez para os visitantes.

NO INÍCIO

O Borussia Dortmund não precisou nem de dez minutos para abrir o placar no Signal Iduna Park. Aos oito, Malen foi derrubado por Gouweleeuw dentro da área e o juiz marcou pênalti. Com categoria, Raphaël Guerreiro deslocou o goleiro e inaugurou o marcador.

OPORTUNISMO

Ainda na etapa inicial, o Augsburg deixou tudo igual. Witsel perdeu bola no meio-campo aos 34 minutos, Maier armou contra-ataque e arriscou de fora da área. A bola explodiu no travessão de Kobel e o atacante Zeqiri aproveitou o rebote para empatar o duelo.

CONTRA-ATAQUE

No segundo tempo, em uma linda e rápida jogada, o Borussia Dortmund chegou ao gol da vitória com Brandt. Wolf puxou pela esquerda, entregou para Reus no meio, que limpou a marcação e tocou para o camisa 19. Com categoria, Brandt puxou para a canhota e bateu forte no canto do goleiro.

SEQUÊNCIA

​O Campeonato Alemão agora sofre uma pausa para a Data-Fifa e volte somente daqui a duas semanas. No dia 16 de outubro, o Borussia Dortmund, mais uma vez em casa, encara o Mainz. No dia seguinte, o Augsburg recebe o Arminia Bielefeld.

