‘Sem guerra, Israel e Palestina vivam lado a lado’, pede Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 16:01

VATICANO, 7 JUN (ANSA) – Vaticano, o papa Francisco disse nesta sexta-feira (7) que reza “todos os dias” para que a guerra no Oriente Médio “finalmente chegue ao fim”.

“Penso em todos aqueles que sofrem, em Israel e na Palestina: nos cristãos, nos judeus e nos muçulmanos. Penso no quanto é urgente que dos destroços de Gaza se levante finalmente a decisão de parar as armas, e, portanto, peço que haja um cessar-fogo; penso aos familiares e aos reféns israelenses e peço que sejam libertados o mais rápido possível”, disse o pontífice.

A data marca os 10 anos da “Invocação pela Paz na Terra Santa”, quando o Papa reuniu o então presidente de Israel, Shimon Peres; e o da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

“Todos precisamos trabalhar e manter esforços para que seja atingida uma paz duradoura, em que o Estado da Palestina e o Estado de Israel possam viver lado a lado, derrubando os muros da inimizade e do ódio. Todos devemos ter no coração Jerusalém, para que se torne a cidade do encontro fraterno entre cristãos, judeus e muçulmanos, protegida por um estatuto especial garantido a nível internacional”, pediu Jorge Bergoglio. (ANSA).