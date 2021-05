Sem garantia de premiação da Ferj, Flamengo e Fluminense acumulam prejuízos milionários no Estadual Resultados financeiros dos jogos no Campeonato Carioca de 2021 deixam despesas superiores a R$ 1 milhão e 300 mil para o Flamengo e para o Fluminense

Com o título em disputa, Flamengo e Fluminense entram em campo pela 15ª e última vez neste sábado, no Maracanã, na atual edição Carioca. Com os jogos realizados sem a presença de público, por conta da pandemia do coronavírus, os clubes já acumulam prejuízos milionários com as operações das partidas.

O prejuízo do Flamengo, por ora, é de R$ 1 milhão e 336 mil, mas aumentará com o resultado financeiro do segundo jogo da final, neste sábado, Para o Fluminense, que foi o mandante na primeira partida da decisão, o prejuízo no Campeonato Carioca de 2021 é de R$ 1.443.454,83 (um milhão e 443 mil reais).

A situação financeira é ainda mais grave com a premiação pelo título em risco, já que não há garantias que a Ferj pagará. A entidade alega que não arrecadou os recursos necessários com a venda dos direitos de transmissão do torneio.

Todas as partidas de Flamengo e Fluminense no Estadual de 2021 tiveram resultados financeiros negativos. Os borderôs estão disponíveis no site da Ferj.

O Flamengo disputou partidas no Raulino de Oliveira (3), no Luso-Brasileiro, no Elycr Resende e no Nilton Santos, além dos oito jogos no Maracanã, onde teve os maiores prejuízos. Nos clássicos na fase de grupos, quando não há mandantes e o resultado financeiro é dividido, os clube arcou com uma perda de cerca de R$ 85 mil por jogo. Em confrontos com clubes pequenos, no Maracanã, as despesas são todas do Flamengo, cerca de R$ 180 mil por jogo.

Nos demais estádios, os prejuízos não ultrapassaram os R$ 72 mil por jogo.

O mesmo panorama aconteceu com o Fluminense, que disputou partidas no Raulino de Oliveira (2), no Elcyr Resende (2), no Luso-Brasileiro e São Januário. Nestes estádios, os prejuízos ficaram entre R$ 26 mil e R$ 84 mil. No Maracanã, as despesas alcançaram R$ 175 mil em uma única partida (contra o Flamengo, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, no último sábado).

