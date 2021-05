Sem Fred, Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo; veja o time Tricolor entra em campo com o mesmo time que venceu o River Plate, a exceção de Fred, que desfalca por indisposição

O Fluminense está escalado para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), contra o São Paulo. Para a partida que será realizada no Morumbi, na capital paulista, Roger Machado optou por manter a base da equipe que superou o River Plate, pela Libertadores. Entretanto, Fred desfalca o time por conta de uma indisposição.



Portanto, o Flu terá Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Abel Hernández.

O São Paulo também já está definido. Logo, a equipe terá Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Entre os relacionados, a tônica segue a mesma da Libertadores. Com isso, David Braz continua com a vaga de Matheus Ferraz, entre os reservas. No entanto, Lucca volta a ganhar uma chance entre os relacionados. Já os desfalques seguem os mesmos, mas com uma novidade. Fred, indisposto, se junta ao lesionado Hudson e a John Kennedy, que ainda se recupera dos danos causados pela Covid-19.

Rodolpho Toski Marques será o árbitro da partida. Ele será auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos. O VAR, por sua vez, será comandado por Adriano Milczvski. Todos os citados são do estado de Paraná.

