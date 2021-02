Sem Fred e com Nino, Fluminense terá John Kennedy titular contra o Ceará; veja o time Zagueiro teve poucos dias de treinamento, mas viaja com o elenco; Matheus Ferraz testou positivo para Covid-19 e Fred tem edema

O Fluminense deve ter duas mudanças com relação ao time que empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG. Para o jogo desta segunda-feira, às 18h, contra o Ceará, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcão terá o retorno do zagueiro Nino e o jovem John Kennedy como titular no lugar de Fred, lesionado.

O defensor retorna após problema físico na coxa esquerda. Ele iniciou a transição na sexta-feira e, por isso, era dúvida para a partida. No entanto, viaja com o elenco, que está desfalcado de Matheus Ferraz, infectado pela Covid-19. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.

No ataque, John Kennedy será o escolhido para a vaga de Fred. Como o LANCE! divulgou, o centroavante tem um edema na coxa direita e desfalcará o Tricolor. Felippe Cardoso fica como opção no banco de reservas.

Assim, o provável Fluminense tem: Marcos Felipe, Calegari, Nino Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.

Com 57 pontos, o Fluminense pode garantir a vaga pelo menos na pré-Libertadores nesta rodada. O Tricolor terá, além do Ceará, Santos e Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro.

