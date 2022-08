Sem filhos e esposa, saiba para quem deve ir a herança milionária de Jô Soares

Caso não tenha deixado um testamento, o patrimônio de Jô Soares deve ser dividido entre os herdeiros de acordo com a ordem da vocação hereditária, isto é, a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil.

Sem filhos, após seu único herdeiro, Rafael Soares, ter falecido com 50 anos em 2014, esposa ou irmãos, a herança do comunicador pode ficar com sobrinhos, tios, primos, tio-avô e sobrinho-neto.