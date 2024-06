Sem felicitações de aniversário, Fê Paes Leme comenta rumores de que teria rompido amizade com Gagliasso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 14:42 Para compartilhar:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme acabou de celebrar mais um ano de vida e recebeu felicitações de famosos e anônimos, através das redes sociais de famosos. Em meio a muitas homenagens por seu aniversário de 31 anos, os internautas sentiram falta das manifestações do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Fê Paes Leme há muito tempo é amiga dos dos famosos e dividiu com Ewbank, por um bom tempo, a bancada do podcast “Quem pode, pod”, transmitida pelo Youtube. Atualmente, elas dividem a apresentação de um programa de televisão.

Recentemente, surgiram rumores de que a amizade entre a Paes Leme e o casal havia se chegado ao fim. Os boatos tomaram força na última terça-feira, 4, dia do aniversário da apresentadora.

Já nesta quarta-feira, 5, um dia após o aniversário, a apresentadora usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso.

“Algumas pessoas estão perguntando: ‘fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?’. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado”, disse a atriz em vídeo publicado nos Stories.

Apesar da observação de que nem tudo aquilo que as pessoas vivem elas postam, Fê disse entender que o público fique curioso em saber se aconteceu algo quando percebe a ausência de manifestações nas redes sociais.

“Também sou curiosa, também fico assim às vezes com as outras pessoas… está tudo bem. Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama ou que brigou”, completou FePa, sem fazer referência a nomes.

Os rumores de fim de amizade entre a atriz e o casal Gagliasso começaram quando ela disse não estar mais tão próxima do ator quanto já foi antes.

Giovanna publicou uma homenagem à amiga, e Bruno, que não fez uma publicação dedicada à FePa, deixou comentário em uma postagem da atriz.

