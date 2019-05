Sem Everaldo e com Manoel, Corinthians relaciona elenco para encarar o São Paulo

Com mais um treinamento neste sábado, o Corinthians finalizou a preparação para o clássico deste domingo contra o São Paulo, às 19 horas, na Arena Corinthians, na capital paulista, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille definiu os relacionados e não incluiu o atacante Everaldo, recém-contratado junto ao Fluminense. Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Manoel, recuperado de dores no pé esquerdo.

O treinador fechou o último treino antes do clássico. Assim, a escalação corintiana só será revelada momentos antes da partida. Entretanto, a tendência é que Carille mantenha a base do time que venceu o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2 a 0, na última quinta-feira, em casa, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

O Corinthians deve enfrentar o São Paulo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Jadson e Clayson; Vagner Love.

Com oito pontos em cinco jogos, os comandados de Carille ocupam a oitava colocação do Brasileirão. Até agora, a equipe tem duas vitórias, dois empates e uma derrota no torneio nacional.

Confira os jogadores relacionados pelo Corinthians:

Goleiros – Cássio e Walter

Laterais – Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel Macedo

Zagueiros – Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes – Gabriel, Júnior Urso, Ralf, Ramiro e Richard

Meias – Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes – Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love