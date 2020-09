Sem Evanilson, Fluminense encara São Paulo no Morumbi em duelo direto pelo G-4

Depois de tropeçar contra o Atlético-GO e perder a chance de ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai buscar fora de casa os pontos que perdeu no Maracanã. O time carioca duela com o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no Morumbi.

No jogo, válido pela oitava rodada, o objetivo do Flu, que soma 11 pontos, é voltar a figurar entre os quatro primeiros. Na última quarta, o time tricolor vencia o Atlético-GO por 1 a 0, mas teve Hudson expulso na primeira etapa e levou o empate no segundo tempo.

“São pontos que têm que buscar fora de casa. Não pode deixar escapar, ainda mais após o empate com o Atlético-GO em casa. A gente precisa dessa vitória”, disse o goleiro Marcos Felipe, titular nos últimos dois jogos em razão de um desconforto muscular de Muriel.

Hudson não é o principal desfalque. A baixa mais sentida é o atacante Evanilson, que levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. O técnico Odair Hellmann tem como opções Fred e Luiz Henrique. O veterano é o substituto natural de Evanilson. Já o jovem atua pelos lados. Se ele for escolhido, quem fará a função de centroavante é Marcos Paulo.

O treinador, por outro lado, conta com os retornos do Igor Julião, Yuri e Wellington Silva, que estavam suspensos. Dos três, apenas Yuri vinha sendo titular. Ele deve entrar justamente no lugar de Hudson.

Odair também terá à disposição o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, cujo nome já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF. Assim, ele está apto a estrear. No primeiro momento, deve ser reserva da posição, que tem Egídio como titular.

