Sem espaço, Ramon acerta saída do Flamengo para outro clube da Série A Lateral está de saída rumo ao Red Bull Bragantino, por empréstimo até dezembro

Ramon está de malas prontas para deixar o Flamengo. O lateral-esquerdo é a primeira saída confirmada após o vice-campeonato do Carioca. O destino será o Red Bull Bragantino, que acertou a sua transferência por empréstimo até o fim desta temporada, sem opção de compra estipulada em contrato.

No acordo, o Flamengo pode chamar Ramon de volta a qualquer momento. A informação inicial é do site “Uol” e foi confirmada pelo LANCE!, posteriormente. O atleta de 21 anos, inclusive, já compartilha mensagens de despedida de amigos, nas redes sociais.

Também desejado por Atlético-GO e outros clubes da Série A, Ramon ainda não entrou em campo nesta temporada, sob o comando de Paulo Sousa no Fla, e ficaria com menos espaço ainda depois que Ayrton Lucas, anunciado e regularizado nesta quinta-feira, estiver condições físicas de jogo. Na semana retrasada, o português avisou que ainda encontraria “o momento certo de integrá-lo”:

– O Ramon era para ter iniciado o Carioca com o grupo sub-20, mas teve uma lesão muscular. E tem tido mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, tenho tomado decisões com a preponderância de atacantes. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tem que crescer no entendimento do jogo, no timing certo, com bons passes e assistências. Vamos encontrar o momento certo de integrá-lo.

Ao todo, Ramon soma 38 jogos pelos profissionais do Flamengo. A sua multa rescisória de 50 milhões de euros, em contrato válido até dezembro de 2025.

No fim de 2021, Ramon se envolveu em uma tragédia, na Zona Oeste do Rio, e acabou atropelando Jônatas Davi dos Santos, que estava em uma bicicleta e veio a falecer após o acidente de carro. Recentemente, o lateral foi denunciado por homicídio culposo pelo Ministério Público.

