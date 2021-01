Sem espaço no Real Madrid, Odegaard se aproxima de empréstimo ao Arsenal Norueguês não vem sendo muito utilizado por Zidane e procura mais minutos em campo. Arsenal vence a concorrência da Real Sociedad e está próximo de fechar o negócio

A desconfortável situação de Odegaard no Real Madrid está próxima de um desfecho. Sem muito espaço com Zidane, o meia norueguês pediu para ser emprestado e recebeu proposta da Real Sociedad, seu ex-clube, e do Arsenal. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atleta optou pelo clube inglês e será anunciado nas próximas horas.

Um dos trunfos do Arsenal para ganhar a preferência de Odegaard foi o treinador Mikel Arteta, que ligou para falar pessoalmente com o meia de 22 anos. Nos Gunners, o norueguês terá a primeira experiência no futebol inglês e buscará ter mais minutos em campo.

Após se destacar pela Real Sociedad na última temporada, Odegaard voltou ao Real Madrid com a esperança de brigar por posição no time titular. No entanto, o meia atuou em apenas nove das 25 partidas do time de Zidane na temporada, das quais cinco foram como titular. Na partida contra o Alcoyano, pela Copa do Rei, ele ficou fora da lista de relacionados por opção técnica.

