Sem espaço com Hellmann e Turra, Santos anuncia rescisão em comum acordo com meia Daniel Ruiz

A sexta-feira foi agitada no Santos. Depois da saída do dirigente Paulo Roberto Falcão e da chegada de Nonato, o clube da Vila Belmiro anunciou também a rescisão de contrato em comum acordo com o meia colombiano Daniel Ruiz. O atleta de 22 anos tinha vínculo até o final do ano.

O vínculo de Ruiz com o Santos era de empréstimo. Assim, o meia volta para seu clube de origem, o Millonarios, da Colômbia. Ele estava afastado desde o dia 4 de julho e treinava separado do elenco principal. O jogador vinha sofrendo com a adaptação e tinha expectativa de ser emprestado para um outro clube do Brasil. No Santos, jogou apenas 19 jogos.

O contrato ainda tinha uma opção de compra por parte do Santos estipulada em US$ 4 milhões (cerca de R$ 19,5 milhões). Ruiz chegou a ter outras sondagens dentro do futebol brasileiro, mas sem sucesso.

Antes dele, já haviam deixado o Santos nesta janela de transferências, Ângelo, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Ivonei, Lucas Lourenço, Ed Carlos, Maicon, Rwan Seco, Nathan e Luiz Felipe.

NONATO PODE ESTREAR

O Santos mal anunciou Nonato, nesta sexta-feira, e já correu para inscrever o jogador na CBF. O meia já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) e pode reforçar o time no compromisso deste sábado. A equipe de Paulo Turra enfrenta o Athletico-PR na Vila Belmiro e precisa ganhar para reagir no Brasileirão, uma vez que ocupa a 15ª posição com 17 pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento. O meia de 25 anos chega por empréstimo até julho de 2024 junto ao Ludogorets, da Bulgária.

