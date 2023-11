Sem energia após tempestade em SP, Tadeu Schmidt pede convite para assistir final da Libertadores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2023 - 12:46 Para compartilhar:

A casa de Tadeu Schmidt é uma das que estão sem energia há mais de 16 horas em São Paulo, após uma tempestade que atingiu a cidade na noite desta sexta-feira, 3. No Instagram, o apresentador lamentou o fato, e pediu ao público um convite para assistir a final da Copa Libertadores das Américas, que ocorre neste sábado, 4, às 17h.

“Seguimos com a saga do blackout. Já são mais de 15h sem energia elétrica aqui em casa. Estou no carro como vocês podem ver, para carregar o celular e pegar um fresquinho do ar condicionado. Estamos tentando levar numa boa, mas agora eu percebi que talvez eu fique sem televisão na hora da final da Libertadores. Aí não, aí é demais”, começou.

“Alguém arranja energia ou então me convida para ver o jogo na sua casa. Estou aceitando. Prometo não comer nada, não vou beber, não vou dar prejuízo. Só quero ver o jogo. Aceito convites”, pediu Tadeu.

