Sem Eduardo, Botafogo está escalado para encarar o Corinthians pelo Brasileirão; veja onde assistir Apesar da lista extensa de desfalques, Luís Castro só terá uma mudança na equipe titular neste sábado. O meia apresentou mal-estar e febre no vestiário e não estará à disposição







O Botafogo volta a campo neste sábado, às 19h, para medir forças com o Corinthians, na Neo Química Arena. Depois do triunfo sobre o Furacão, os comandados de Luís Castro tentam embalar, iniciar o returno com vitórias e subir na tabela.

O comandante português não poderá contar com uma lista extensa de atletas. Entre eles, Carlinhos, Diego Gonçalves, Breno, Víctor Cuesta, Gustavo Sauer, Kayque e Joel Carli estão lesionados e serão desfalques. Victor Sá e Del Piage até treinaram durante a semana, mas ainda serão preservados.

Com 24 pontos, o Glorioso ocupa a décima primeira colocação a seis do G6, porém a quatro da zona de rebaixamento. Com a presença de alguns dos reforços prometidos por John Textor, o time voltou a ter boas atuações. Jeffinho, que era da equipe B, tem rendido e marcou seu primeiro gol pelo clube.

– Por apresentar mal-estar e febre no vestiário, o atleta Eduardo não estará à disposição do técnico Luis Castro na partida de hoje. Foi realizado teste de COVID-19, que deu negativo. Eduardo está sendo assistido pelos médicos alvinegros – explicou o clube carioca.

O Botafogo irá a campo com a seguinte escalação: Gatito Fernández; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Philipe Sampaio, Fernando Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Lucas Fernandes; Lucas Piazon, Erison, Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

Onde assistir: Premiere (para todo o Brasil), tempo real do L! e por áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

