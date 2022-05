Sem Ederson, Tite comanda primeiro treino da Seleção na Coreia do Sul Com 17 jogadores em campo, Tite comanda atividade de posse de bola em campo reduzido. Equipe verde e amarela fará mais cinco treinamentos até a partida contra os coreanos

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para o amistoso contra a Coreia do Sul na manhã desta sexta-feira. No gramado do Estádio Goyang, o técnico Tite comandou uma atividade com cerca de uma hora de duração.





Com 17 jogadores à disposição, a comissão técnica preparou um treinamento de posse de bola em campo reduzido. Dos 18 atletas que se encontravam em Seul pela manhã, apenas o goleiro Ederson não participou da atividade. Ele fez uma atividade regenerativa na academia do estádio.

O Estádio Goyang, que receberá todos os treinamentos da Seleção Brasileira durante a passagem pela Coreia do Sul, tem capacidade para mais de 40 mil espectadores e também conta com uma pista de atletismo anexa ao gramado. Neste sábado, a equipe volta a trabalhar no local, em atividade marcada para as 10h30 (22h30 do dia anterior no horário de Brasília).

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam no dia 2 de junho, no Seoul World Cup Stadium, às 20 horas (8 horas de Brasília). Este será o primeiro amistoso da Seleção Brasileira nesta Data FIFA de junho, que ainda contará com uma partida contra o Japão no dia 6 de junho.

E MAIS: