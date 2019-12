Sem Doncic, Mavericks ganham e acabam com série de 18 vitórias seguidas dos Bucks

O Dallas Mavericks aprontou mais uma vez contra os melhores times da temporada regular da NBA. Há cerca de um mês, a franquia do Texas foi até a Califórnia e bateu o Los Angeles Lakers de LeBron James e cia. com autoridade. Na rodada de segunda-feira, repetiu a dose contra o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Mesmo fora de casa, ganhou por 120 a 116 e acabou com uma série de 18 vitórias seguidas do atual líder da Conferência Leste.

A façanha dos Mavericks é ainda mais incrível pelo fato de ter entrado em quadra sem o seu maior craque. Por conta de uma lesão sofrida na partida anterior, o armador esloveno Luka Doncic não jogou e quem chamou a responsabilidade foi Kristaps Porzingis, que marcou 26 pontos e agarrou 12 rebotes. Destaque também para Seth Curry, com outros 26 pontos para o time de Dallas, que está em terceiro lugar no Oeste com 18 triunfos e oito derrotas.

Mesmo perdendo a partida, Giannis Antetokounmpo teve uma atuação de MVP (melhor jogador), prêmio que ganhou na temporada passada. O pivô grego somou 48 pontos, 14 rebotes e carregou os Bucks, que teve uma noite ruim coletivamente. Mesmo com o resultado negativo, a equipe de Milwaukee ainda está disparado na liderança do Leste, com 24 vitórias e quatro derrotas.

A rodada de segunda-feira teve vitórias de dois times mandantes com viradas de placar no último período. Em um duelo de franquias do Texas, o Houston Rockets fez história ao descontar uma desvantagem de 25 pontos para bater em casa o San Antonio Spurs por 109 a 107. A dupla James Harden e Russell Westbrook brilharam – o “Barba” marcou 28 pontos e seu colega fez 31, além de agarrar 10 rebotes.

Com 18 vitórias e nove derrotas, os Rockets estão na quinta colocação do Oeste, bem à frente do rival texano. Os Spurs, que tiveram seis jogadores com dígito duplo em pontuação, ocupam o 10.º lugar na mesma conferência com 10 triunfos e agora 16 derrotas.

Outro time que conseguiu uma virada, ainda maior depois de ficar 26 pontos atrás no placar, foi o Oklahoma City Thunder. Venceu o Chicago Bulls por 109 a 106 com destaque para o armador Chris Paul, autor de 30 pontos e oito assistências. Zach Lavine foi o melhor dos visitantes com 39 pontos.

Confira a rodada de segunda-feira na NBA:

Detroit Pistons 119 x 133 Washington Wizards

Toronto Raptors 133 x 113 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 116 x 120 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 109 x 106 Chicago Bulls

Houston Rockets 109 x 107 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 118 x 111 Miami Heat

Phoenix Suns 110 x 111 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Utah Jazz x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns