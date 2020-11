Sem dificuldades, Cuiabá derrota o CRB e encerra o turno na vice-liderança Dourado não teve complicações para vencer o CRB por 3 a 0 e fechar metade do campeonato entre os primeiros colocados

Um verdadeiro passeio. Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu com autoridade o CRB por 3 a 0. Com o placar, o Dourado chega aos 36 pontos, na vice-liderança. O Galo é o 10º, com 26 pontos.

E MAIS:

Na próxima rodada, o Cuiabá visita o Brasil de Pelotas. Enquanto isso, o CRB encara o Juventude, no Rei Pelé.



O jogo



Com apenas 5 minutos de jogo, o Cuiabá havia chegado duas vezes com muito perigo. Faltou calma para Hayner e Elton colocarem o time em vantagem.

Se a vida do CRB não estava fácil, ela ficou pior ainda aos 26 minutos quando Claudinei segurou o rival em direção ao gol e acabou expulso.

Com espaço dentro de campo, o gol do Cuiabá era questão de tempo e só não saiu na etapa inicial devido ao goleiro Victor Souza, que fez milagres.

Na etapa final não teve jeito. Elton recebeu na grande área, pegou forte e finalmente venceu o goleiro, 1 a 0.

O Cuiabá não tirou o pé do acelerador e chegou a carimbar o poste do CRB por duas vezes, mas ficou no quase.

De maneira natural, Marcinho, aos 32 do segundo tempo, aproveitou o cruzamento da direita e venceu o goleiro, 2 a 0. Pouco depois, novamente Marcinho completou o passe que recebeu da esquerda e deu números finais ao jogo.

E MAIS:

Veja também