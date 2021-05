Sem Diego Alves, Flamengo divulga lista de relacionados para a final do Carioca contra o Fluminense Goleiro sequer fica no banco de reservas na decisão contra o Fluminense

O Flamengo divulgou no início desta tarde os relacionados para a decisão deste sábado contra o Fluminense, duelo que vale o título do Carioca-2021. A partida ocorre às 21h05 (horário de Brasília) no Maracanã, e terá transmissão em tempo real do LANCE!, com narração em áudio da Voz do Esporte.

O grande destaque da lista é a ausência de Diego Alves. Com uma fibrose na coxa, o goleiro treinou à parte durante a semana, mas não conseguiu se recuperar a tempo para defender a meta rubro-negra na finalíssima.

Poupado do jogo do meio de semana contra a LDU pela Libertadores, o zagueiro Rodrigo Caio estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo com o Fluminense.

Veja a lista de relacionados



Bruno Henrique

Bruno Viana

Arrascaeta

Diego

Everton Ribeiro

Filipe Luís

Gabigol

Gabriel Batista

Gerson

Gustavo Henrique

Hugo

Hugo Moura

Isla

João Gomes

Léo Pereira

Matheus Cunha

Matheuzinho

Michael

Pedro

Ramon

Rodrigo Caio

Rodrigo Muniz

Vitinho

Willian Arão

