Sem desfile por pandemia, Bolsonaro fará pronunciamento no 7/9

SÃO PAULO, 7 SET (ANSA) – Com o cancelamento do tradicional desfile do Dia da Independência por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a comemoração do 7 de setembro em Brasília será enxuta e restrita. Para a noite desta segunda-feira (7), a partir das 20h, o presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento televisivo para celebrar a data.

Na manhã de hoje, será realizado o hasteamento da bandeira em uma cerimônia restrita – com a presença de políticos, do judiciário e membros do governo – e a Esquadrilha da Fumaça deve sobrevoar a capital federal.

Bolsonaro usou as redes sociais para fazer a comunicação sobre os eventos do dia e postou uma foto do momento da gravação do anúncio.

A decisão pelo tradicional desfile ocorreu para evitar aglomerações de pessoas nas ruas de Brasília. (ANSA).

Veja também