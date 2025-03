Sem desfilar após morte da filha, Lexa chora ao ver Unidos da Tijuca pela TV

A cantora Lexa não conteve as lágrimas ao acompanhar o desfile da Unidos da Tijuca na noite de segunda-feira, 3, no Rio de Janeiro. A escola entrou na Marquês de Sapucaí por volta das 22h, e a artista, nos stories do Instagram, apareceu chorando e cantando o samba-enredo enquanto assistia à transmissão.

“Bom desfile, minha amada Tijuca. São anos com vocês. Estou aqui torcendo muito por vocês!”, escreveu Lexa.

A cantora anunciou em janeiro que não desfilaria este ano, após enfrentar a perda de Sophia, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A criança faleceu três dias após um parto prematuro extremo, consequência da síndrome HELLP, uma condição rara e grave na gestação.

Em respeito à artista, a Unidos da Tijuca optou por não substituir Lexa e desfilou sem uma nova rainha de bateria, prestando-lhe uma simbólica homenagem na segunda noite de desfiles do Grupo Especial.