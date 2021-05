Sem dar detalhes, Simone, da dupla com Simaria, revela que está internada

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, revelou em seu Instagram que está internada, sem dar detalhes do motivo. Em uma foto publicada em seus stories, a sertaneja mostra parte do corpo deitada, com um uniforme hospitalar e uma pulseira no braço, de mãos dadas com o marido, o piloto Kaká Diniz.

“Vou ficar 3 dias off, meus amores! Tá tudo bem comigo! Depois explico… Deus abençoe todos vocês”, diz a cantora na legenda da imagem.

No início de maio, Simone revelou aos fãs que após dar à luz a sua filha caçula, Zaya, de 2 meses, ficou com um problema no útero: um sangramento intenso.

“Comecei a ficar preocupada. Chegando ao Brasil [ela deu à luz em Miami], procurei meu médico e, a princípio, foi passada uma medicação para que sangramento parasse. Assim foi feito. E não resolveu”, contou Simone.

E completou: “Meu médico colocou um anticoncepcional Mirena [DIU], para que esse sangramento pare. Se não parar, aí vou ter que fazer um procedimento mais sério”, explicou a cantora, que tranquilizou os fãs: “Mas, graças a Deus, não é nada de mais. Dá pra resolver.”

