Sem dados do Ceará, Brasil tem mais 451 mortes por Covid

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) – O Brasil registrou mais 451 mortes e 16.852 casos na pandemia de Covid-19, elevando os totais de óbitos e contágios para 604.679 e 21.697.341, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (21).

O boletim, no entanto, não atualizou os dados do estado do Ceará por causa de problemas técnicos no acesso às bases dos sistemas de informações.

Apesar disso, os números mostram uma queda na quantidade de óbitos e um aumento nos contágios em relação ao mesmo dia da semana passada, quando foram 525 mortes e 14.288 casos.

Segundo o Conass, as médias móveis de casos e mortes em sete dias voltaram a subir e estão em 12.158 contágios e 369 vítimas.

A taxa de letalidade da doença está mantida em 2,8%.

São Paulo ainda é o estado mais afetado na emergência sanitária e contabiliza mais contágios (4.394.675) e mortes (151.386). Já a maior taxa de letalidade do país continua sendo do Rio de Janeiro, de 5,2%, bem acima da média nacional.

No ranking de estados com mais infecções aparecem também Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia, além de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Já em relação aos óbitos, os dados absolutos mostram que a segunda posição fica com o Rio de Janeiro (67.774), seguido por Minas Gerais (55.347), Paraná (40.063) e Rio Grande do Sul (35.278). (ANSA)

