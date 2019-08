Rio – No começo da tarde desta terça-feira, o técnico da Seleção Colombiana, Carlos Queiroz, anunciou a lista de convocados para os próximos amistosos. A surpresa foi a ausência do principal jogador, James Rodríguez e do volante Gustavo Cuéllar. Além disso, Orlando Berrío, reserva do Flamengo, marcou presença entre os selecionados.

A Colômbia enfrenta o Brasil, no dia 6, em Miami, e a Venezuela no dia 10, em Tampa, ambas nos Estados Unidos.

Estos son los mediocampistas que han sido convocados para los amistosos de septiembre frente a @CBF_Futebol y @FVF_Oficial. #ElEquipoDeLaGente pic.twitter.com/M9pXkodENH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 27, 2019

