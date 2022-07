Sem Cristiano Ronaldo, Fred marca golaço e Manchester United amassa o Liverpool em pré-temporada Na estreia de Ten Hag, Red Devils derrotaram equipe de Jurgen Klopp na Tailândia

Apesar do bom início do Liverpool, o Manchester United goleou os Reds por 4 a 0 durante amistoso de pré-temporada na Tailândia. Sancho abriu o placar, Fred anotou um golaço de cobertura, enquanto Martial e Pellistri completaram o marcador.

ROLO COMPRESSOR

No início do jogo, De Gea teve que salvar o Manchester United antes da equipe de Ten Hag decolar. Aos 11 minutos, Sancho aproveitou pixotada da zaga do Liverpool após cruzamento na área e inaugurou o placar.

GOLAÇO BRAZUCA

​Após o primeiro gol, o Manchester United dominou as ações do jogo e ampliou o placar aos 29 minutos com Fred aproveitando sobre de bola na entrada da área e encobrindo Alisson. No ataque seguinte, Martial foi lançado pelo lado direito e bateu na saída do brasileiro.

DUELO URUGUAIO

Na segunda etapa, Darwin Núñez entrou e quase abriu o placar ao receber lançamento pela direita da área e bater para defesa de Heaton. No entanto, Facundo Pellistri foi o uruguaio que marcou gol na partida após rápido contra-ataque dos Diabos Vermelhos aos 30 minutos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

​Visando o inicio da próxima temporada, o Manchester United volta a campo nesta sexta-feira para encarar o Melbourne Victory. Por outro lado, o Liverpool irá encarar o Crystal Palace no mesmo dia.

