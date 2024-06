Sem CR7, Portugal vence Finlândia (4-2) em amistoso preparatório para Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 18:40 Para compartilhar:

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Finlândia por 4 a 2 com dois gols do meia-atacante Bruno Fernandes, que começou o jogo no banco, nesta terça-feira (4), em Lisboa, em amistoso de preparação para a Eurocopa.

No estádio Alvalade, Ruben Dias abriu o placar de cabeça (18′), Diogo Jota marcou o segundo de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45’+4) e depois foi a vez de Bruno Fernandes (56′).

Depois disso os jogadores comandados pelo técnico Roberto Martínez diminuíram o ritmo e a Finlândia chegou mais perto com dois gols de Teemu Pukki (73′ e 77′), mas Fernandes marcou o quarto na reta final (85′).

Este primeiro jogo de preparação da seleção portuguesa serviu para o atacante Francisco Conceição, que esta temporada jogou pelo Porto sob o comando do seu pai Sérgio Conceição, mostrar suas qualidades. Ele deu dois passes decisivos e sofreu o pênalti que terminou com o segundo gol.

Portugal iniciou no domingo a preparação para a Eurocopa sem o seu capitão, o astro Cristiano Ronaldo, que se juntará ao grupo na sexta-feira, véspera do próximo jogo de preparação, contra a Croácia, no Estádio Nacional de Lisboa, disse Martínez na segunda-feira.

Portugal vai iniciar sua participação na Eurocopa, que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho, no grupo F, ao lado de República Tcheca, Geórgia e Turquia.

— Resultados dos amistosos de preparação para a Euro-2024 disputados nesta terça-feira:

Portugal – Finlândia: 4 – 2

Itália – Turquia: 0 – 0

Suíça – Estônia: 4 – 0

Romênia – Bulgária: 0 – 0

Áustria – Sérvia: 2 – 1

Irlanda – Hungria: 2 – 1

Eslovênia – Armênia: 2 – 1

