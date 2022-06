Sem CR7, Portugal perde para Suíça na Liga das Nações

Portugal, que poupou Cristiano Ronaldo na rodada, perdeu para a Suíça em Genebra por 1 a 0 neste domingo e sofreu sua primeira derrota na Liga as Nações, que o tira da liderança de sua chave na competição.

Haris Seferovic fez logo no primeiro minuto de jogo o gol da vitória dos suíços, que seguraram o resultado graças à grande atuação do goleiro Jonas Omlin.





Portugal tinha derrotado a Suíça na semana passada por 4 a 0 em Lisboa, num jogo em que a equipe foi comandada por Cristiano Ronaldo, autor de dois gols.

O astro ficou fora da partida de hoje junto com João Moutinho e Raphaël Guerreiro, poupado pelo técnico Fernando Santos, apesar de não apresentar nenhum problema físico.

“Cometemos um erro no início do jogo e nos custou caro. Depois, nos esforçamos ao máximo e pressionamos até o final, mas não conseguimos marcar”, disse o treinador português à emissora RTP.

Com a derrota para a Suíça, e a vitória da Espanha sobre a República Tcheca, Portugal deixa a liderança do Grupo 2 da Liga A, que agora passa para os espanhóis, com os tchecos em terceiro e os suíços na lanterna.

“Preferíamos continuar líderes do grupo, mas sempre disse que o jogo decisivo será contra a Espanha”, acrescentou Fernando Santos.

Depois da rodada deste domingo, as seleções se despedem da Liga das Nações até setembro, quando voltarão a campo para decidir quem se classificará para o ‘Final 4’ da competição e quem será rebaixado para a Liga B.

bur/dr/mcd/cb