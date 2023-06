Sem Courtois, Bélgica vence Estônia (3-0) com 2 gols de Lukaku nas Eliminatórias da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 18:13 Compartilhe

A Bélgica, estremecida com a saída do goleiro Thibaut Courtois, insatisfeito por não ter sido escolhido como capitão da equipe, venceu a Estônia por 3 a 0 nesta terça-feira (20), com dois gols do atacante Romelu Lukaku, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Lukaku, que herdou a braçadeira de capitão com a ausência de Kevin de Bruyne, foi o protagonista do jogo ao balançar as redes duas vezes no primeiro tempo (37′ e 40′). Pouco antes do apito final, Johan Bakayoko fechou o placar para o time belga.

Com 7 pontos em três jogos, os ‘Diabos Vermelhos’ estão na segunda posição do Grupo F, atrás da Áustria (10 pontos em quatro jogos), que nesta terça bateu a Suécia por 2 a 0.

Lukaku já tinha sido o autor do gol da Bélgica no empate em 1 a 1 com os austríacos no último sábado. Nesse jogo, assim como contra a Estônia, o atacante foi o capitão da equipe, o que causou a insatisfação de Courtois, que não concordou com a decisão do técnico Domenico Tedesco e abandonou a delegação da seleção.

Os próximos jogos da Bélgica nas Eliminatórias da Euro serão em setembro, contra Azerbaijão e novamente contra a Estônia.

Até lá, Tedesco, que estreou em março no comando dos ‘Diabos Vermelhos’, terá que apagar o incêndio provocado por Courtois.

