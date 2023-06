Sem condições de surfe, WSL Rio Pro é adiada pelo 2º dia consecutivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 14:40 Compartilhe

Sem condições favoráveis na praia de Itaúna, em Saquarema, a WSL cancelou a chamada para o Rio Pro, Etapa do Brasil do Circuito Mundial de Surfe, pelo segundo dia consecutivo. A competição precisou ser interrompida na tarde de sexta-feira entre as baterias 2 e 3 da repescagem feminina. Uma nova chamada está marcada para segunda-feira, às 8h45, a depender das ondas cariocas.

“Infelizmente o evento será cancelado pelo dia de hoje, condições ainda menores do que ontem aqui em Itaúna. Portanto a prova off”, anunciou a organização. Mesmo sem condições para surfar, o evento segue na praia de Saquarema para os fãs e torcedores brasileiros.

Uma nova atualização ocorrerá na segunda-feira, mas a previsão da WSL é que a chamada será cancelada novamente. “A gente faz uma atualização da chamada para amanhã, poucas chances do evento acontecer na segunda-feira. Provavelmente terça, quarta, quinta-feira as condições vão estar um pouquinho melhores”.

O primeiro dia de competições em Saquarema foi repleto de baterias. A brasileira Silvana Lima foi eliminada na repescagem, enquanto a bateria de Tatiana Weston-Webb ainda está para acontecer. Os surfistas Yago Dora, Filipe Toledo, Ìtalo Ferreira e João Chianca avançaram às oitavas de final, enquanto Caio Ibelli, Gabriel Medina, Samuel Pupo e Jadson André disputarão as repescagens.

