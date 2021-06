Sem comorbidades, cirurgião dentista de 39 anos morre de Covid no interior de SP

Um cirurgião dentista de 39 anos, sem comorbidades, morreu em decorrência da Covid-19 na manhã desta quinta-feira (24), mo município de Leme, no interior de São Paulo. As informações são do G1.

Bruno Hortense estava intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia da cidade há pelo menos 9 dias, mas não resistiu às complicações da doença.

Segundo um boletim divulgado pela prefeitura do município, Horsense não possuía nenhuma comorbidade. Ele costumava compartilhar com seus seguidores nas redes sociais sua rotina de trabalho com pacientes, além de exercícios físicos.

De acordo com o G1, até o último boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira, Leme somava 13.517 casos de Covid-19, com 366 mortes pela doença. Do total de casos, 1.936 foram confirmados apenas no mês de junho.

