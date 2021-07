Sem comorbidades, adolescente de 15 anos morre vítima da Covid-19

Na última terça-feira (06), a adolescente Mikaelly Costa de Lima, de 15 anos, morreu de Covid-19 em Sorriso, em Mato Grosso. A vítima não possuía histórico de comorbidades em seu prontuário médico.

De acordo com o G1, a jovem era estudante do 1º ano na Escola Treze de Maio. A instituição lamentou a morte da aluna e decretou luto.

Com a morte de Mikaelly, Sorriso passou a contabilizar 211 moradores vítimas do coronavírus no município. O estado do Mato Grosso tem 460.595 casos confirmados da Covid-19 e 12.243 óbitos.

Veja também