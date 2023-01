Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 18:28 Compartilhe





Casimiro e Juninho Pernambucano opinaram que o Vasco será o grande campeão Carioca de 2023 e que Pedro Raul, atacante contratado para essa temporada, será o craque da edição. O palpite foi dado para a Cazé TV, que transmite jogos de mandante do Cruz-Maltino e do Botafogo.

No palpite para o vice-campeão, no entanto, os dois divergiram. Cazé acredita que o segundo colocado será o Flamengo. Já Juninho acredita que o vice será o Botafogo.

Outra divergência está no artilheiro da competição. Cazé aponta Pedro Raul, mas Juninho acredita no atacante do Fluminense Germán Cano.





O jornalista Lucas Pedrosa e o influencer Braune também participaram da votação. Veja abaixo o quadro com os palpites dos comentaristas da Cazé TV.

Palpites da CazéTV para o Campeonato Carioca. Reprodução pic.twitter.com/yE7lWuDiBv — Planeta do Futebol (@futebol_info) January 14, 2023

