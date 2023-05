Sem clube, Isco, ex-Real Madrid, publica foto vestindo casaco do Fluminense

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2023 - 13:54 Compartilhe

Livre no mercado desde que deixou o Sevilla, o meia Isco, de 31 anos, levou a torcida do Fluminense ao delírio na última terça-feira (02). Em suas redes sociais, o jogador publicou um vídeo e, nas imagens, é possível ver o atleta vestindo um casaco do clube carioca.

A publicação do jogador viralizou nas redes sociais e torcedores especularam uma possível negociação pelo espanhol, que seria companheiro de Marcelo novamente. Os dois atuaram juntos no Real Madrid e são ídolos do clube merengue. Apesar da expectativa da torcida carioca, não há nenhum indício de que Isco chegue para jogar pelo Fluminense.

Revelado pelo Valencia, Isco passou por clubes tradicionais da Espanha como Málaga, Real Madrid e Sevilla. Em seu último time, o jogador disputou apenas 19 partidas e deixou a equipe em dezembro do ano passado.

