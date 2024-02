Sem clube após ser demitido do Birmingham City, Rooney pode se aventurar no boxe, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 19:49 Para compartilhar:

Demitido do Birmingham City, o ex-atacante de Manchester United e seleção da Inglaterra, Wayne Rooney pode deixar o futebol de lado por um tempo para se aventurar no boxe, ao menos é o que garante o jornal “Daily Mirror”. Segundo a publicação, o treinador tem uma proposta do “Misfits Boeing”, a mesma empresa na qual Whindersson Nunes faz parte.

Rooney teria sido convidado para participar de um evento organizado pelo influenciador, músico e boxeador, KSI, e que tem várias celebridades confirmadas, a exemplo de Ashley e Myles, do grupo Rak-Su.

Ídolo de Everton e Manchester United, Rooney encerrou a carreira como jogador em 2021, após passagem pelo Derby County. Tem ainda uma rápida passagem pelo futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o DC United.

O ex-atacante tem ainda quatro Copas do Mundo no currículo e foi um dos líderes de uma geração que contou com grandes nomes: Lampard, Gerrard, Joe Cole, Terry, Ferdinand, Owen, dentre outros.

Como treinador, Rooney começou a carreira no Derby County. Treinou também o DC United, além do Birmingham City, onde ficou à frente da equipe em apenas 15 jogos, com duas vitórias. Após ser demitido, confirmou o desejo de se afastar do futebol e passou a pensar em se aventurar no boxe, esporte no qual é apaixonado e chegou a praticar quando mais jovem.

