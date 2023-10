Sem citar Hamas, Brasil condena ataque a Israel e pede moderação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2023 - 11:01 Compartilhe

BRASÍLIA, 7 OUT (ANSA) – O Itamaraty divulgou uma nota condenando “a série de bombardeios e ataques terrestres”. O texto diz que o governo brasileiro “expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel”.

“O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina. Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão”, anuncia o comunicado.

“Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o Governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação”, diz o texto.

O Ministério das Relações Exteriores afirma ainda que não há, até o momento, notícia de vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

“O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz”, conclui o Itamaraty. (ANSA).

