Sem Censura recebe Philippe Seabra, vocalista da Plebe Rude

O cantor Philippe Seabra é o convidado do Sem Censura desta semana. No programa, o vocalista da banda Plebe Rude fala do início de sua carreira como um dos precursores do rock nacional, em Brasília.





Seabra conta sua história ao lado de grandes bandas, que impactaram para sempre a música no país.

Morador da capital federal desde 1976, Seabra conta histórias que nasceram na década de 1980, embaixo dos pilotis dos blocos residenciais e nas garagens de casas do Plano Piloto.

Juntos, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Cássia Eller e Plebe Rude venderam mais de 30 milhões de discos em todo país.

A apresentação do programa, que agora é semanal, direto de Brasília e transmitido em rede sempre às segundas-feiras, às 21h, é da jornalista Marina Machado.

Contribuem como debatedores convidados desta edição, os jornalistas Victor Ribeiro da Rádio Nacional e Márcio Rocha, da Rádio Band News.

Com linguagem clara e ritmo ágil, o programa da TV Brasil explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado, além de um bate-papo direto acerca do rock nacional e a música pop brasileira.

Clique aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil.