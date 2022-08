Sem Censura desta segunda recebe o médico Luiz Fernando Córdova

admin3 22/08/2022 - 6:39 Compartilhe

Nesta segunda-feira (22), o convidado do programa Sem Censura é o diretor médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Luiz Fernando Córdova. Ele conversa com a apresentadora Marina Machado sobre os benefícios, cuidados e riscos dos procedimentos cirúrgicos bariátricos e metabólicos disponíveis no Brasil. O programa vai ao ar às 21h na TV Brasil.

Conhecidas genericamente como cirurgia da obesidade ou redução de estômago, tratam-se de técnicas para o tratamento da obesidade mórbida ou grave e das doenças associadas e agravadas pelo excesso de gordura corporal. Segundo estudo publicado pelo Journal of the American Medical Association (Jama), o procedimento reduziu em 90% o risco de pacientes com obesidade desenvolverem doença hepática grave, cirrose, câncer de fígado ou morte relacionada.

Nascido em 1970, em Curitiba, Paraná, Luiz Fernando Córdova se formou em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, em 1994. No ano seguinte, passou em primeiro lugar na residência de cirurgia geral e depois em cirurgia do aparelho digestivo, atuando no Hospital Evangélico de Curitiba. Em 1999, mudou-se para o Distrito Federal, ao ser convidado para assumir o serviço de Cirurgia Geral do Hospital Brasília. Em 2019, foi eleito presidente do Capítulo Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) e, em 2021, assumiu a posição de diretor médico da instituição.

Córdova é um dos colaboradores da recomendação que levou o Ministério da Saúde a classificar, em 2020, a cirurgia bariátrica e metabólica como um dos procedimentos essenciais e prioritários da saúde pública e suplementar, já que o acesso ao tratamento foi afetado pela pandemia de covid-19, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que aguardam o procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta edição, Roberto Camargo, apresentador da TV Brasil, e Michele Pereira da Silva, psicóloga, participam como debatedores convidados.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Sem Censura – Médico Luiz Fernando Córdova

Segunda-feira (22), às 21h, na TV Brasil

