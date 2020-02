Sem carro físico, Renault lança modelo R.S.20 para temporada de 2020 da Fórmula 1

No mesmo dia em que a Red Bull lançou o seu modelo RB16, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, a Renault apresentou nesta quarta-feira o seu carro para a temporada de 2020 da Fórmula 1. Sem a presença física do monoposto, a equipe francesa lançou em Paris, em um evento realizado na famosa avenida Champ-Élysées, o design do R.S.20.

Os carros da Renault serão pilotados neste ano pelo australiano Daniel Ricciardo e pelo francês Esteban Ocon, que foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Ele substitui o alemão Nico Hülkenberg, que se aposentou das pistas, após um ano fora da categoria.

O evento contou com a presença do presidente da divisão esportiva da fabricante, Jérôme Stoll, e do tetracampeão de Fórmula 1 Alain Prost, que ocupa a função de diretor não-executivo da equipe. Os pilotos da Academia Renault também compareceram, com exceção do brasileiro Caio Collet, que está na Nova Zelândia competindo pela Toyota Racing Series.

Antes de sua segunda temporada na Renault, Ricciardo acha que será mais fácil trabalhar com a equipe neste ano, pois ele está mais familiarizado e mais experiente com a operação. Embora seu primeiro ano tenha tido alguns bons resultados para o pelotão intermediário, foi uma temporada frustrante.

“Estou ansioso para me integrar melhor à equipe por ter uma temporada completa atrás de nós”, explicou o piloto de 30 anos. “Portanto, as coisas serão mais fáceis nesse sentido. Aprendi muito sobre mim e, obviamente, muito sobre a equipe”, concluiu.

Já Ocon não vê a hora de voltar a pilotar um Fórmula 1 – atuou em 2019 como piloto reserva da Mercedes. “Eu mal posso esperar para testar o carro novo em Barcelona. Tivemos muito tempo para nos preparar e me sinto pronto para o desafio. Eu realmente quero voltar a correr, de volta onde eu quero estar, depois de esperar por um ano. Na Fórmula 1, tudo é sobre detalhes, e eu vi muitos detalhes no R.S.20. É emocionante ver o design, mas a primeira coisa que você quer é estar atrás do volante e sentir como vai ser”, disse.

A Fórmula 1 começa a pré-temporada, em Barcelona, entre os dias 19 e 21 deste mês. A segunda série de testes será também na pista espanhola no período de 26 a 28 de fevereiro. A temporada começa em Melbourne, na Austrália, em 15 de março.