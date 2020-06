Sem camisa, Gusttavo Lima exibe músculos e fãs fazem alerta para Andressa Suita: “Tá solto, viu?”

No começo desta semana, o cantor Gusttavo Lima surpreendeu seus seguidores ao exibir seus músculos em seu perfil no Instagram. Sem camisa, o artista postou uma foto ostentando sua ótima forma física durante um treino de braço.

O clique contou com um comentário para lá de especial: a esposa do sertanejo, Andressa Suita, que se mostrou atônita com o clique: “Quê?”, escreveu ela na publicação.

Já as fãs de Gusttavo resolveram brincar com a manifestação de Suita e disseram: “Ele pediu permissão para a foto?”, perguntou uma fã. “Tá solto, viu, Andressa?”, brincou outra.

Confira a publicação de Gusttavo Lima na rede social:

