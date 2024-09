Sem Caio Blat, Luisa Arraes é vista aos beijos com filho de Cássia Eller

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 10:15 Para compartilhar:

A atriz Luisa Arraes, 31, está se envolvendo com Chico Chico, 31, músico filho de Cássia Eller. Segundo rumores, ela teria se separado do marido, Caio Blat, 44.

Recentemente, a atriz e o músico foram vistos aos beijos no Rio de Janeiro — meses depois de terem sido fotografados, em fevereiro, em clima de romance no Circo Voador. Segundo o “EXTRA”, o casal esteve junto no Posto 1 da Praia do Leme no sábado, 7, e depois almoçou em um restaurante da Zona Sul da capital fluminense.

Luisa e Caio Blat viviam um relacionamento não-monogâmico desde 2017. Nos últimos meses, no entanto, os dois enfrentam boatos de término: ainda de acordo com o “EXTRA”, o afastamento teria partido da atriz, que supostamente pediu “um tempo” para pensar no futuro do relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Armazém do Campo – Rio de Janeiro | RJ 🚩 (@armazemdocampo.rio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Arraes (@luisaarraes)