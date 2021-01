Sem brilho, PSG vence o Angers (1-0); Olympique perde em casa para o Nîmes (2-1)

Um gol do lateral Layvin Kurzawa aos 70 minutos salvou o Paris Saint-Germain fora de casa diante do Angers (7º), neste sábado, pela 20ª rodada da Ligue 1 francesa, uma vitória que posiciona o time na liderança provisória enquanto aguarda o resultado deste domingo do jogo do Lyon (2º).

Agora o atual campeão tem 42 pontos, enquanto o Lyon, que tem 40, joga no domingo em seu estádio contra o Metz (12º) precisando ganhar para recuperar a liderança.

Diante de um Angers melhor durante muitos minutos, o PSG não soube aproveitar a sua ambiciosa proposta ofensiva, com Neymar, Kylian Mbappé, Angel di María e Moise Kean.

Os parisienses tiveram sérias dificuldades de abrir o placar na chuva de Angers, onde as tentativas de Mbappé (22, 48, 55) e Neymar (26), titular pela primeira vez em um mês, falharam.

E foi em uma jogada de laterais que o gol saiu, quando o italiano Alessandro Florenzi cruzou e, após uma rebatida Kurzawa mandou para o fundo da rede.

“Soubemos sofrer quando foi necessário, foi um pouco complicado. Tivemos paciência para conquistar os três pontos”, disse o goleiro Keylor Navas em entrevista ao Canal +.

– Vexame do Olympique –

Mais cedo, o gol tardio do argentino Darío Benedetto (85) não foi suficiente para o Olympique de Marselha conseguir ao menos um ponto na partida em casa, no estádio Velodrome, vencida por 2 a 1 pelo Nîmes, que havia começado a 20ª rodada como lanterna da Ligue 1.

O meia sueco Niclas Eliasson foi o destaque do jogo com dois gols no segundo tempo (55 e 58) diante do OM que ainda perdeu um pênalti, cobrado por Floriant Thauvin, na primeira etapa (35).

“Jogo miserável”, resumiu o treinador André Villas-Boas, pedindo “desculpa aos torcedores. É uma derrota muito pesada, uma série de pontos perdidos, é muito”.

Com esta derrota, o Olympique de Marselha perde a oportunidade de se aproximar do pódio da Ligue 1, ficando na 6ª posição com 32 pontos, sete atrás do PSG e do Lille (2º e 3º) e oito atrás do líder Lyon.

O time terá de melhorar em seus dois jogos que foram adiados e serão disputados na quarta-feira contra o Lens e no dia 17 de fevereiro contra o Nice, para não perder de vista as vagas nos torneios europeus.

O Nîmes, por sua vez, deixou a última colocação e ultrapassou o Dijon e o Lorient, que se enfrentariam nesta rodada mas o duelo foi adiado devido a inúmeros casos positivos de covid-19.

— Jogos da 20ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Montpellier – Monaco 2 – 3

– Sábado:

Olympique de Marselha – Nîmes 1 – 2

Angers – PSG 0 – 1

– Domingo:

(09h00) Brest – Rennes

(11h00) Nice – Bordeaux

Nantes – Lens

Strasbourg – Saint-Etienne

(13h00) Lille – Reims

(17h00) Lyon – Metz

. adiado

Lorient – Dijon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 42 20 13 3 4 44 11 33

2. Lyon 40 19 11 7 1 39 18 21

3. Lille 39 19 11 6 2 33 14 19

4. Monaco 36 20 11 3 6 39 29 10

5. Rennes 33 19 9 6 4 28 21 7

6. Olympique de Marselha 32 18 9 5 4 26 18 8

7. Angers 30 20 9 3 8 25 31 -6

8. Montpellier 28 20 8 4 8 33 35 -2

9. Lens 27 18 8 3 7 28 28 0

10. Bordeaux 26 19 7 5 7 20 21 -1

11. Brest 26 19 8 2 9 30 34 -4

12. Metz 25 19 6 7 6 20 18 2

13. Nice 23 18 6 5 7 22 25 -3

14. Reims 21 19 5 6 8 27 29 -2

15. Strasbourg 20 19 6 2 11 28 32 -4

16. Saint-Etienne 19 19 4 7 8 20 29 -9

17. Nantes 17 19 3 8 8 19 31 -12

18. Nîmes 15 20 4 3 13 16 41 -25

19. Dijon 14 19 2 8 9 12 26 -14

20. Lorient 12 19 3 3 13 20 38 -18

bds/mcd/pm/aam

Veja também