Sem brilho, Brasil vence Equador (1-0) pelas Eliminatórias

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2024 - 1:13

A Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, encerrando uma série de quatro jogos sem vitória na competição.

O único gol da partida foi do atacante Rodrygo, aos 30 minutos do primeiro tempo, em um chute de fora da área que desviou no equatoriano Willian Pacho antes de entrar.

Apesar do reencontro com a vitória, o Brasil voltou a ter um desempenho decepcionante, sem conseguir encontrar soluções para romper a retranca do Equador e acabou vaiado pela torcida no estádio Couto Pereira.

“Agora é melhorar. Vamos ver os erros que tivemos neste jogo. O Equador dominou por muitos momentos, isso não pode acontecer, ainda mais jogando em casa”, disse Rodrygo após a partida.

“É muito importante, precisávamos desta vitória. Este era o nosso objetivo independentemente de jogar bem ou não. O principal objetivo era vencer e sabíamos que seria difícil”, acrescentou o autor do gol da vitória brasileira.

– Sem ideias –

Com um ataque muito rápido e habilidoso, com o estreante Luiz Henrique e Vinícius Júnior pelas pontas e Rodrygo como falso nove, a Seleção teve problemas para tomar a iniciativa do jogo, contra um adversário que desde sempre se mostrou satisfeito com o empate e praticamente não levou perigo ao gol de Alisson.

O domínio brasileiro foi morno, sem ideias para entrar no ferrolho do time equatoriano, que entrou em campo com uma linha de cinco na defesa.

Vini Jr. decepcionou mais uma vez pela Seleção, e Luiz Henrique praticamente não teve influência no jogo.

Sem eles, Rodrygo foi quem desafogou o time brasileiro. Aos 30 minutos, o atacante recebeu de Lucas Paquetá, limpou a marcação de Jhengson Méndez e bateu para o gol. A bola desviou nas costas de Willian Pacho e bateu na trave direita do goleiro Hernán Galíndez antes de entrar.

O placar adverso não incomodou o Equador, que parecia não ter nenhuma intenção de atacar no primeiro jogo do técnico argentino Sebastián Beccacece. Mas quanto tentou, teve chance de conseguir o empate.

– Susto equatoriano –

Nos acréscimos do primeiro tempo, em seu primeiro chute a gol, Kevin Rodríguez partiu com velocidade pela esquerda e tocou para Moisés Caicedo, mas Alisson, muy atento, bloqueou a finalização do equatoriano. Caicedo pegou o rebote, mas Gabriel Magalhães salvou em cima da linha.

Buscando mais força ofensiva, os dois técnicos colocaram em campo jovens promessas de 17 anos no segundo tempo.

Kendry Páez entrou no Equador depois do intervalo no lugar de Jeremy Sarmiento, enquanto o atacante Estêvão fez sua estreia pela Seleção entrando no lugar de Luiz Henrique (62′).

“Muito feliz por estrear pela Seleção, estou realizando um sonho de garoto, não só meu como também da minha família, e estou feliz por estrear e também com a vitória”, disse o jovem atacante do Palmeiras.

Estêvão, já negociado com o Chelsea, se tornou o quinto jogador mais novo a estrear pela Seleção, com 17 anos e 135 dias, apenas superado por Pelé, Edu, Coutinho e Endrick.

Com Páez, junto com Carlos Gruezo, John Yeboah e John Mercado, a seleção equatoriana ganhou mais presenta no campo de ataque, mas só ameaçou com chutes de Páez e Rodríguez.

Pelo Brasil, as mudanças do técnico Dorival Júnior não melhoraram a equipe. A melhor chance no segundo tempo foi de Vini Jr. (73′), que não conseguiu finalizar depois de um mano a mano com Galíndez.

Com a vitória, o Brasil se recupera nas Eliminatórias e sobe para a quarta posição na tabela com 10 pontos em sete jogos, enquanto o Equador é o sexto, com 8 pontos.

Na próxima terça-feira, a Seleção enfrenta o Paraguai em Assunção, enquanto os equatorianos jogam em casa contra o Peru.

— Ficha técnica:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – Sétima rodada

Brasil – Equador 1 – 0

Estádio: Couto Pereira (Curitiba)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gol:

Brasil: Rodrygo (30′)

Cartões amarelos:

Brasil: Lucas Moura (78′)

Escalações:

Brasil: Alisson – Danilo (cap), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana (Wendell 74′) – Bruno Guimarães (Gerson 62′), André (João Gomes 85′), Lucas Paquetá (Lucas Moura 74′) – Rodrygo, Vinícius Júnior, Luiz Henrique (Estêvão 62′). Técnico: Dorival Júnior.

Equador: Hernán Galindez – Félix Torres, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán (Yaimar Medina 85′) – Kevin Rodríguez (John Mercado 68′), Jeremy Sarmiento (Kendry Páez 46′), Moisés Caicedo, Sebastián Méndez (Carlos Gruezo 46′), Franco Palma – Enner Valencia (John Yeboah 68′). Técnico: Sebastian Beccacece.

