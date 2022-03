Sem Benzema, Vinícius Júnior ganha ainda mais importância para o Real Madrid no El Clásico Camisa 20 vem sendo um dos protagonistas do clube merengue na atual temporada

Vinícius Júnior vem sendo um dos grandes personagens da temporada do Real Madrid. Diante do Barcelona, o jovem atacante será o principal responsável por comandar o ataque merengue, uma vez que Benzema está descartado da partida por problemas físicos.

ALGOZ DO BARÇA

Apesar dos 21 anos, Vinícius Júnior tem responsabilidade de gente grande desde cedo. O camisa 20 participará de seu 9º El Clásico neste domingo para a alegria dos torcedores Blancos. Por outro lado, os culés deverão encontrar estratégias com o objetivo de parar a joia brasileira.

Nos oito jogos anteriores, o jovem formado no Flamengo anotou apenas dois gols chaves. O primeiro deles aconteceu em 2020, pouco antes da La Liga ser paralisada pela pandemia da Covid-19, em um período onde os culés ocupavam a liderança do Campeonato Espanhol e o tento da estrela merengue ajudou na arrancada da equipe de Zidane para o título.

O segundo gol de Vinícius Júnior sobre o Barça aconteceu em 2022, na semifinal da Supercopa da Espanha. Em partida que terminou empatada por 2 a 2 durante os 90 minutos e que terminou com a vitória da equipe da capital na prorrogação, o brasileiro foi responsável por marcar o primeiro tento do confronto.

Vinícius Júnior tem atormentado o Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

PARA ALÉM DOS NÚMEROS

​Desses oito jogos em que Vinícius Júnior enfrentou o Barcelona, o camisa 20 saiu de campo com cinco vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Os três tropeços aconteceram justamente em seus três primeiros duelos contra a equipe da Catalunha, em um período em que o atleta ainda se adaptava ao clube merengue.

Mas para além dos números, a joia tem dado muita dor de cabeça para os defensores culés. No confronto do primeiro turno da atual temporada, o camisa 20 entortou Óscar Mingueza, imprimiu velocidade e fez com que Ronald Koeman optasse pela saída do defensor ainda no intervalo.

Nessa mesma partida, segundo dados do “Footstats”, Vinícius Júnior foi o atleta que mais conseguiu dribles e o que mais sofreu faltas na partida. O jogador tem poder de pendurar os seus adversários e marcar a diferença com seu talento individual.

PROTAGONISMO

Sem Karim Benzema, fora da partida por conta de problemas físicos, Vinícius Júnior ganha ainda mais importância e protagonismo no El Clásico pelo lado do Real Madrid. O camisa 20 deve ter a companhia de Asensio e um outro nome, mas que Carlo Ancelotti optou por não revelar durante coletiva de imprensa.

O ponto é que o camisa 20, autor de 17 gols na temporada e responsável por distribuir 14 assistências na temporada, será o nome mais visado pela defesa do Barcelona. Asensio, seu companheiro de ataque, tem apenas 10 gols e uma única assistência até aqui.

Atuando pelo lado esquerdo, Vinícius Júnior dará trabalho para quem quiser marcá-lo pelo lado direito do Barcelona. Xavi ainda não definiu quem irá jogar pelo setor, embora tenha as opções de iniciar com Daniel Alves, Dest ou até mesmo Ronald Araújo, zagueiro de origem.

O fato da joia causar dos de cabeça no comandante da equipe blaugrana antes mesmo do duelo começar já diz muito sobre o que Vini ‘Malvadeza’ é capaz de fazer. Resta saber se as expectativas irão se concretizar e se o jovem conseguirá carregar o peso nas costas por ser o principal nome do clube no maior derby da Espanha.

