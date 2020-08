“Sem aviso prévio”, diz Julianne Trevisol sobre 137 dias de quarentena com Amon Lima

Escrevi um texto gigante sobre nossos 137 dias juntos mas esse eu mandarei só pra vc. Aqui sinto apenas o desejo de agradecer nossa parceria, troca, respeito, amor e compartilhar o essencial dessa experiência. Imagino que como nós muitos casais se quarentenaram juntos assim sem aviso prévio, e desejo que pra todos tenha sido tão especial e transformador como foi pra nós. Sei que fizemos nosso melhor um para o outro. E que nem sempre o nosso melhor é o que o outro idealiza, mas quando abrimos o coração de verdade, observamos lá dentro, olhamos além dos contos de fada que crescemos culturalmente acreditando, descobrimos que o real é ainda melhor que qualquer ideal. Sonhar é imprescindível mas conseguir transformar as diferenças e fazer cada manhã a escolha de olhar pro outro e ser o melhor que puder são amadurecimentos que compensam cada minuto. Hoje com vc, eu escolho ver o lado bom das coisas. Eu escolho valorizar o que temos de melhor, aproveitar os momentos mais simples da melhor forma e me sinto em paz e feliz. Em breve seguiremos no nosso “vai e volta” de aeroporto e cidades mas nada será como antes. O que experienciamos juntos, independente do futuro, já está guardado pra sempre. Obrigada meu amor. Te amo ainda mais e sentirei sua falta todas as noites. Lokinho da alegria by @la_tiedye presente do amigo @luisrenato #quarentena #amor #troca #respeito #parceria #companheirismo #escolhas #momentos #experiencias #vidareal

