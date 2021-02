Sem Autuori, Athletico-PR visita Grêmio para seguir sonhando com a Libertadores

Com 50 pontos, em posição intermediária na tabela, mas ainda de olho em uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Athletico-PR enfrenta o Grêmio, às 18h15 deste domingo, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este confronto, os visitantes seguem sem poder contar com o lateral-esquerdo Márcio Azevedo (lesão no joelho), o volante Erick (lesão na coxa) e os meias Fernando Canesin (estiramento muscular) e Lucho González (lesão no joelho).

Fora de campo, o técnico Paulo Autuori não poderá dirigir o Athletico-PR, pois contraiu o coronavírus. Os auxiliares Antônio Oliveira e Bernardo Franco vão dividir a função no comando da equipe diante do Grêmio.

“É importante voltar. Ainda vou levar um tempo para me recondicionar fisicamente, recuperar o ritmo. Mas só de estar treinando junto com o grupo já fico muito feliz”, declarou Erick, que, assim como Márcio Azevedo, entrou em fase de transição, mas só deve voltar a jogar na próxima temporada.

Mesmo podendo manter a escalação que anotou 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no último domingo, é provável que o time tenha uma mudança, com o meia Christian recebendo uma chance, para reforçar o sistema de marcação. Vitinho iria para o banco de reservas.

