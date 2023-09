Sem as duas pernas, skatista brasileiro Felipe Nunes estrela novo videoclipe do Metallica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 12:25 Compartilhe

O skatista brasileiro Felipe Nunes é o grande destaque do novo videoclipe da banda norte-americana Metallica, lançado nesta quinta-feira (14). Sem as duas pernas em cima de um skate, Felipe anda pelo Brasil e Estados Unidos para ilustrar o single ‘Too Far Gone?’.

A história inspiradora de Felipe é registrada ao longo do videoclipe da banda, no qual é possível ver, além de imagens inéditas do skatista, a evolução do atleta ao longo dos anos.

“Foi uma grande surpresa o convite, fiquei extremamente feliz e grato. A música é muito boa, a letra fala sobre ir além dos limites, o que tem tudo a ver com a minha história, e poder mostrar um pouco de tudo isso no clipe é uma sensação indescritível. Estou muito feliz com o resultado e espero que todos gostem também”, declara Felipe.

Mais sobre Felipe Nunes

O skatista profissional Felipe Nunes, de 23 anos, perdeu as duas pernas após um acidente em um trilho de trem quando tinha apenas seis anos de idade. Isso, no entanto, não o impediu de seguir o seu sonho.

Felipe é medalhista do X-Games e almeja competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além de ser apadrinhado por Tony Hawk, lenda mundial do skate. O skatista curitibano possui patrocínios de grandes empresas, como Banco do Brasil, Vans, Monster Energy, entre outras marcas.

