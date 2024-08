Sem apresentar provas, Marçal acusa Boulos de ser usuário de cocaína 

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 09/08/2024 - 11:05 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) acusou Guilherme Boulos (PSOL) de ser usuário de cocaína durante o debate da TV Bandeirantes na noite de quinta-feira, 8. A declaração foi dada sem apresentação de provas que comprovem a denúncia.

No terceiro bloco, Marçal pediu o embate com Boulos, mas colocou a mão no nariz e fungou, em referência ao uso de cocaína. Em seguida, afirmou que Boulos é “apoiador do terrorismo” e citou o governo Nicolás Maduro, da Venezuela.

Na resposta, Guilherme Boulos disse que Marçal não tinha qualidade política para participar do debate e rebateu as declarações do empresário que negou uma condenação por furto qualificado. Ele ainda chamou o coach de “psicopata” e disse que ele precisava de tratamento.

“Eu, ouvindo ele falar, acho que estamos diante de um psicopata. Ele mente e acredita nas mentiras. É impressionante. Você deveria buscar tratamento”, rebateu Boulos.

Após o debate, Pablo Marçal protagonizou uma discussão com correligionários do PSOL durante uma coletiva aos jornalistas. Ele reafirmou a acusação contra Boulos e disse ter um prontuário que prova as denúncias. Questionado sobre quando divulgará o documento, afirmou que será em momento oportuno.

“Ele vem falar coisa minha sobre processo que sofri, ele já foi preso três vezes e não pediu música no Fantástico. Alô, Boulos, cheirador de cocaína”, afirmou.

“Na hora certa eu vou mostrar. A cidade está infestada de comunistas”, concluiu. Na sequência, chamou os apoiadores da esquerda de “vagabundos” e disse que demitiria todos os “esquerdistas” da prefeitura se eleito.

Aos jornalistas, Boulos disse que as acusações são absurdas e citou um áudio do presidente do PRTB divulgado na quinta-feira. Na gravação, Leonardo Avalanche afirma ter ligação com o PCC, mas nega a autoria do áudio.

“Ele que tem que dizer. Isso é um absurdo completo. Ele que tem que dizer se o presidente do partido dele é só ligado ao tráfico de drogas ou se consome com ele”, rebateu o psolista.