Sem apoio além do PSDB, Datena promete não fazer concessões a vereadores em SP: ‘Não dependo de ninguém’

José Luiz Datena (PSDB) afirmou ser um candidato independente à prefeitura de São Paulo e prometeu que não concederá “emendas ou cargos” para ter apoio dos vereadores caso seja eleito. A declaração foi dada em entrevista ao site G1 nesta terça-feira, 6.

“Eu não dependo de ninguém. Minha coligação e do meu partido é só com o Cidadania, não prometo ou devo secretaria a ninguém, não tem essa de vereador pedir emenda ou cargo, que não tem. Tudo isso é do povo, não tem toma lá, dá cá, não. Não dependo de político nenhum”, afirmou. Após negociações frustradas com o PSB de Tabata Amaral, a chapa tucana terminou sem outros apoios além do Cidadania, que forma federação com o partido.

Diante da falta de alianças e da promessa de não fazer concessões ao Legislativo, o apresentador foi questionado sobre as dificuldades que isso pode trazer para a execução das promessas de campanha e respondeu que planeja apresentar seus projetos “em todos os meios de comunicação”: “Vou fazer isso e dizer: são esses caras que vocês elegeram, seu Legislativo. Eles são os responsáveis por impedir que o dinheiro da cidade seja devolvido à cidade. São eles que estão me impedindo de governar. E [depois] eles que se resolvam com os eleitores deles”.

Datena adotou um discurso de críticas predominantes a Ricardo Nunes (MDB) e afirmou que, com o orçamento que o prefeito tem em mãos, fará investimentos robustos na saúde e na segurança pública da capital — sem especificar custos das propostas. “Esses caras roubam demais. Se eles pararem de roubar, vai sobrar para caramba [para investir na cidade]”, concluiu.